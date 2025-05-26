Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
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Nazilli'nin Karıncalıdağ mevkisindeki ormanda çıkan yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar orman zarar gördü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar orman zarar gördü.

Nazilli'nin Karıncalıdağ mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda arazöz ile karadan; 6 helikopterle ve 1 uçakla da havadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Haber : Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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