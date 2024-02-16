Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı, motosiklet sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde seyreden K.A. (17) idaresindeki 09 AHK 951 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye çarptı.
Yola savrularak yaralanan A.Ç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.