Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ve hafif ticari araç çarpışması
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
A.Ç'nin kullandığı 34 TY 2819 plakalı motosiklet, A.T.A. idaresindeki 09 RV 806 plakalı hafif ticari araçla Ordu Caddesi 176 Sokak üzerinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan A.Ç, yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.