Haberler ›› Güncel ›› Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.