Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yol kenarında bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsü ile yayalar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yol kenarında bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
H.K'nin (17) kullandığı 09 AKZ 026 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi 405 Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen yayalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Kazada ehliyeti bulunmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü ile yayalar B.K. ile R.T. yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.