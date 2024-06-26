Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
F.A. idaresindeki 20 AEL 903 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Ö.Ö'nün kullandığı 09 RC 203 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan F.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.