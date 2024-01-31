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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir ayda çalınan motosikletlerle ilgili yapılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 3 farklı yerden çalınan motosikletlere ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, motosikletleri aynı şüphelilerin çaldığını belirledi.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler operasyon yaptı. Polisi fark edince kaçmaya çalışan M.E ve O.K kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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