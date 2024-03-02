Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüs silahlı saldırıya uğradı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir minibüste silahla ateş edilmesi sonucu hasar oluştu.

Yıldıztepe Mahallesi 152 Sokak'ta park halindeki 09 CBS 33 plakalı minibüs, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasar oluşan minibüste inceleme yaptı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Nazilli Başsavcılığından yapılan açıklamada minibüsün savcılığa ait olduğu iddiası yalanlandı.

Açıklamada minibüsün, kurumsal bağlantısı olmayan, dışarıdan hizmet alınmak suretiyle zaman zaman otopsi ve keşif işlemlerinde hizmet alınan şahsa ait bir araç olduğu belirtildi.