Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencisi hafif ticari araç çarpması sonucu yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir lise öğrencisine çarptı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
A.S. idaresindeki 45 AHH 920 plakalı hafif ticari araç, 151 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi S.İ.'ye (17) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel