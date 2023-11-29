Haberler ›› Güncel ›› Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencisi hafif ticari araç çarpması sonucu yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencisi hafif ticari araç çarpması sonucu yaralandı

29 Kasım 2023 14:53 Son Güncelleme: 14:54 Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir lise öğrencisine çarptı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.