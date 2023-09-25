Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 milyon 750 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 30 bin filtreli sigara kağıdı, sahte bandrol bulunan pakette 137 kilogram tütün ve 84 paket nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 29 fişek de bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.