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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nazilli ilçesinde M.G'nin iş yeri ve evine operasyon düzenledi. Operasyonda birçok kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede istihbarat çalışmaları sonucu M.G'nin iş yeri ve evine operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 otomatik sigara dolum makinesi, hava kompresörü, 17 bin 800 filtreli sigara kağıdı, 4 bin 200 sigara, 12 kilogramlık sarmalık kıyılmış tütün ve sigara paketlemede kullanılan 13 bin kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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