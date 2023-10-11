Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nazilli ilçesinde M.G'nin iş yeri ve evine operasyon düzenledi. Operasyonda birçok kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede istihbarat çalışmaları sonucu M.G'nin iş yeri ve evine operasyon düzenledi.
Aramalarda 2 otomatik sigara dolum makinesi, hava kompresörü, 17 bin 800 filtreli sigara kağıdı, 4 bin 200 sigara, 12 kilogramlık sarmalık kıyılmış tütün ve sigara paketlemede kullanılan 13 bin kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel