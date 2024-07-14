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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazısında göçük: 3 ölü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarıldı, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan olaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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