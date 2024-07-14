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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında göçük: 1 ölü, 1 kurtarıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 1'i öldü. Diğer işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. 1 vefat var, 1 kişi kurtarıldı. 2 kişi de göçük altında. Kurtarma çalışması devam ediyor. Sulama kanalındaki boruya denk geliyor. Boru patlayınca göçük oluyor. Bölgeye ekipler sevk edildi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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