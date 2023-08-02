Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden para ve av tüfeği çalan 3 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden para ve av tüfeği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı olayının yaşandığı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Yakalanan B.A, S.K. ve E.A. hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden para ve av tüfeği çaldığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasköy Mahallesi'nde bir evden 50 bin lira ile av tüfeği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.
Yakalanan B.A, S.K. ve E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel