Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden para ve av tüfeği çalan 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden para ve av tüfeği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı olayının yaşandığı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Yakalanan B.A, S.K. ve E.A. hakimlikçe tutuklandı.