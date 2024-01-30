Aydın'ın Nazilli ilçesinde esnaf odasında yangın çıktı
Altıntaş Mahallesi Dalyan Palas İş Hanı'nda bulunan Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası'nda çıkan yangın, klimadan kaynaklandığı ileri sürüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak oda hizmet binasında hasar meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde esnaf odasında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.
Altıntaş Mahallesi Dalyan Palas İş Hanı'nda bulunan Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası'nda klimadan kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.
Alevleri fark ederek yangını söndürmeye çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, oda hizmet binasında hasar meydana geldi.