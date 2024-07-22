Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Zafer Mahallesinde H.G'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatı kadında çıkan yangın söndürüldü.
Zafer Mahallesinde H.G'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.