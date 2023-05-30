Aydın'ın Nazilli ilçesinde ani bastıran sağanak yağış sel felaketine neden oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Demirciler Mahallesi dün gece yarısından sonra aniden bastıran sağanak yağışla birlikte gelen selden büyük zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 16 kilometre mesafedeki dağlık Demirciler Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağışın ardından gelen selle sokaklar, evler, iş yerleri ve meyve bahçeleri büyük zarar gördü. Bir traktör, bir otomobil ve çok sayıda tarım makinesi, selle gelen taş ve çamurun altında kaldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren selin ardından mahalleye çok sayıda kurtarma ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Jandarma, AFAD, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, AYDEM ekipleri ve çok sayıda vatandaşın müdahalesi ile can kaybı meydana gelmedi. Çamur altında kalan araçlar iş makinelerinin yardımı ile çıkartılırken, jandarma ekipleri başta olmak üzere Aydın ve Nazilli'den ekipler tamamen bozulan yolları tekrar ulaşıma açmak için büyük çaba sarf etti.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, Nazilli İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak ile çok sayıda yetkili selin yaralarını sarmak üzere seferber oldu. Can kaybının olmaması teselli olurken, ilk belirlemelere göre 50 hektarlık tarım arazisinin büyük zarar gördüğü ve çalışmaların tamamlanmasının ardından geride kalan yüzde 90'lık bölümün durumunun netleşeceği belirtildi. Vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda böylesine bir felaketi daha önce yaşamadıklarını ifade ederken, köyün büyükleri ise yaklaşık 80 yıl önce böyle bir felaket yaşandığını dile getirdiler. - AYDIN