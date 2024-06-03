Aydın'ın Nazilli ilçesinde 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Mehmet Başoğlu'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Başoğlu'ndan dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.