Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vali Canbolat çalışmaları takip etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye giderek inceleme yaptı, çalışmaları takip etti.

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirtti. Canbolat, "22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi 4 DSİ dozeri, 271 personelle birlikte 75 ekipmanla çalışmaktayız. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığımızın da 6 asayiş timi bölgede görev yapmakta." dedi.

Canbolat, bölgenin arazi yapısının yangın bölgesine ulaşımı zorlaştırdığını söyledi.

Gece süren çalışmaların ardından günün aydınlanmasıyla havadan da 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.