Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Denizli'den Aydın istikametine ilerleyen bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce beton direğe, ardından bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Denizli'den Aydın istikametine ilerleyen İ.G. idaresindeki 20 YK 399 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton direğe, ardından S.B'nin (21) kullandığı 09 V 1491 plakalı otomobile çarptı.
Kazada S.B. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.