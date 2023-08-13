Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tavşan Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin yardım talep etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, kurtardıkları 30 düzensiz göçmeni, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.