Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza, köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonucu meydana geldi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan H.G. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.