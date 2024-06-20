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Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Köşk-Ödemiş kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Köşk- Ödemiş kara yolunun Koçak Mahallesi yakınlarında, Ferhat Kökmen (21) idaresindeki 09 U 6960 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kökmen, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ödemiş Aydın Köşk Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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