Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan zirai ve ormanlık alandaki yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Mahallesi Sekgöl mevkiinde çamlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Koçarlı Belediyesi'ne ait arazözler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN