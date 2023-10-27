Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilde tabanca ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu ilçesinde durdurdukları bir araçta yapılan aramada, aracın arka koltuğu altına saklanmış vaziyette 2 adet tabanca ile 2 adet şarjörde toplam 23 adet tabanca fişeği buldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin arka koltuğuna saklanmış 2 adet tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki trafik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Karacasu ilçesinde şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, aracın arka koltuğu altına saklanmış vaziyette farklı çaplarda 2 adet tabanca ile 2 adet şarjörde toplam 23 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN