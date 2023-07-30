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Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi İkizdere Barajı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova İkizdere Aydın Güncel Haberler

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