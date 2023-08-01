Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi ve evdeki alevlere Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.'ye ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede tüm evi saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN