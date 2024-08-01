Aydın'ın İncirliova ilçesinde çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İstiklal Mahallesi 511 Sokak'ta, bir tüp bayisinin bulunduğu iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.