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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmalarına çevre illerden ekipler de destek veriyor. İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale edildi. Bölgede inceleme yapan yetkililer, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar destek veriyor.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen alevler, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.

İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bölgede inceleme yaptı.

Canbolat, gazetecilere, kentte sıcaklığın yüksek olduğunu, yangının hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Rüzgarın bölgede etkili olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü'müz 50 araç, 220 personel, jandarmamızdan 9 tim, asayiş ve trafik timi, 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç, 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç ve 25 personelle ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 TOMA'sı da bölgeye intikal etti."

Can kaybı olmadığını dile getiren Canbolat, "Bu yangın kapsamında 2 metruk eve yangın sirayet etti maalesef. Tedbiren 2 evi boşalttık, içindeki insanları boşalttık. Ayrıca bir restoranı boşalttık. İzmir, Manisa, Denizli'den takviye kuvvetler istedik. Onlar da yolda geliyorlar. Ayrıca otobanı da Söke istikametinde yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesiyle ilgili trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz." dedi.

Canbolat, bölgeye yakın başka bir noktada çıkan yangında da 250 dönümlük alanın zarar gördüğünü, yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Çerçioğlu da tüm ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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