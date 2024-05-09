Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde Neşetiye Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan 13 proje tanıtıldı. Belediye Başkanı Burak Zencirci de projeler hakkında bilgi aldı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.
Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Neşetiye Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerce hazırlanan 13 proje tanıtıldı.
Belediye Başkanı Burak Zencirci de projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Program kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu.