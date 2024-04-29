Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, bir kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedavi için Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde Ş.A. (26) yönetimindeki 35 KG 4667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.