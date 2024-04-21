Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Akkaya'nın kullandığı 09 ANA 329 plakalı otomobil, Çarıklar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Akkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan Merdan Aydın ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.