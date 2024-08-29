Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Germencik-Ömerbeyli Kavşağı'nda menfez temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait A.U'nun sürücülüğünü yaptığı 35 KY 114 plakalı kamyonete, U.K'nin kullandığı (41) motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu M.K. (64) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü U.K'nin 0,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Germencik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri! Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Trabzonspor St Gallen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor St Gallen golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı?
title