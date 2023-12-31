Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A. tarafından O.K. bıçaklandı. Olayda ağır yaralanan O.K. ve tarafları ayırmak isteyen V.Ç. hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve O.K'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Y.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A.(58), O.K'yı (72) bıçakladı.
O.K. ağır yaralanırken tarafları ayırmak isteyen V.Ç. (70) de aldığı bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O.K'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Y.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.