Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler için mevlit programı düzenlendi. Programda dualar okundu ve katılımcılara lokma ikram edildi. Ayrıca, Germencik Öğretmenevinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.