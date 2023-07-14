Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler için mevlit programı düzenlendi. Programda dualar okundu ve katılımcılara lokma ikram edildi. Ayrıca, Germencik Öğretmenevinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Merkez Sarı Hatun Camisi'nde, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı, mevlit okundu.
Katılanlara lokma ikram edildi.
Programa Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar ve diğer ilgililer katıldı.
Öte yandan daha sonra Germencik Öğretmenevinde, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel