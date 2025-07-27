Aydın'ın Efeler İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir zeytin bahçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye 2 söndürme uçağı ve 4 helikopter gönderildi.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yılmazköy Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel