Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında biri metruk 2 evde hasar oluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında biri metruk 2 evde hasar oluştu.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişiğindeki eve ve araziye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evde bulunan M.A.Y'yi (88) dışarı çıkardı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan biri metruk 2 evde hasar oluştu.