Aydın'ın Efeler İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Yılmazköy Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangına, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel