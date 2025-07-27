Aydın'ın Efeler İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılmazköy Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangına, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi

Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman korkudan o sözleri çevirmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.