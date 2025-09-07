Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanlığı adına Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mersin, "103 yıl önce 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canını ortaya koyan efelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız bu topraklara özgürlüğü ve bağımsızlığı armağan etmiştir. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi kahramanlarımızın torunları olarak bizler bu mirası yaşatmaya devam ediyoruz. Birlikten, beraberlikten, demokrasiden, özgürlükten asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da katıldı.