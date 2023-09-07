AYDIN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU TÖRENLE KUTLANDI

AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Atatürk Kent Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Törende efeler zeybek gösterisi sundu, protokol üyeleri Şehitler Abidesi'ne karanfil bıraktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı. Kutlama programı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından 3 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özlem Çerçioğlu günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında, 'Baş Komutanı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' demiştir. 7 Eylül, (Ya istiklal ya ölüm' diyen Atalarımızın ölümü göze aldıkları gündür diyerek Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunu bir kez daha kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın gösterisinin ardından efeler, zeybek oynadı. Zeybek gösterisini törene katılanlar uzun süre alkışladı. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Asal Bölge Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Evrim Karakoz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören protokol üyelerinin Şehitlik Abidesine karanfil bırakmasıyla sona erdi.(DHA)