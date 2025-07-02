Aydın'ın Çine İlçesinde Tarım Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.