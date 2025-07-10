Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

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Aydın'ın Çine ilçesindeki Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'nda meydana gelen orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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