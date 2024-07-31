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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 6 uçak, 32 arazöz ve 15 su tankeri ile 252 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında 350 dönümlük alan zarar gördü.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 6 uçak, 32 arazöz ve 15 su tankeri ile 252 personel katıldı.

Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında 350 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Helikopter İtfaiye Aydın Çine Çevre Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

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