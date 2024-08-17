Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.