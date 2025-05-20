Aydın İl Jandarma Komutanlığına 54 Yeni Araç Tahsis Edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığına 54 Yeni Araç Tahsis Edildi
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, jandarma teşkilatının görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi için alınan 54 yeni hizmet aracının önemine vurgu yaptı. Törende, araçların teknolojik olarak güncel ve güvenli olması sayesinde hizmet kalitesinin artacağı belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına alınan 54 hizmet aracı için tören düzenlendi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, komutanlıkta gerçekleştirilen programda, kamu güvenliği ile halkın huzurunun korunmasında en ön saflarda görev yapan jandarma teşkilatının üstün görev anlayışı, disiplinli ve fedakarlığıyla devletin her zaman gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Canbolat, "Personelimizin görevini yerine getirirken kullandığı araçların teknolojik olarak güncel, güvenli ve yüksek performanslı olması hizmet kalitesini arttırmakla birlikte sahada elde edilen sonuçları da doğrudan katkı sağlamaktadır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de 10 yıl ve üzeri araçların yenilenmesi kapsamında 3'ü TOGG olmak üzere 54 aracın alındığını söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, araçların teslimi için kurdele kesildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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