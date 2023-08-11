Aydın İl Jandarma Komutanlığı Yaşlıları Yalnız Bırakmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaşlı çınarları da ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor. Yaşlı vatandaşlar ziyaret esnasında çiçek takdim edilirken ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunuyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaşlı çınarları da ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan asayiş olaylarına müdahale ederken sosyal konularda yaptıkları çalışmalarla gönülleri fethediyor. Bu çerçevede Jandarma ekipleri, yaşlı çınarları da unutmuyor. İl genelinde 80 yaşın üstünde bulunan büyükler Jandarma personeli tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Yaşlı vatandaşlar ziyaret esnasında yaşlılara çiçek takdim edilirken ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunuyor. - AYDIN