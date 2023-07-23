Aydın İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Hırsızlık, Orman Yangını ve Suda Boğulma Olaylarına Karşı Uyardı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde vatandaşlar hırsızlık, orman yangını ve suda boğulma olaylarına karşı uyarıldı. Jandarma ekipleri, İncirliova ilçesinde 4 mahallede 26 vatandaşa son bir ay içerisinde meydana gelen olaylar, icra edilen faaliyetler ve meydana gelebilecek hırsızlık olayları konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları ayrıca orman yangınları ve suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirmelerde bulundu. Ekipleri faaliyet sonunda vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.