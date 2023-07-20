Aydın İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Hırsızlık Konusunda Uyardı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İncirliova ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde vatandaşları hırsızlık olaylarına konusunda bilgilendirerek tedbirli ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İncirliova İlçesinde 6 mahalledeki ulaştıkları 35 vatandaşa; son bir ay içerisinde meydana gelen olaylar, icra edilen devriyeler, meydana gelen olaylarda suçüstü yakalanan şüpheliler ve bulunulan ay ve önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek hırsızlık olayları konularında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma ekipleri vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak konu ile ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. - AYDIN