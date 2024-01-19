Aydın İl Jandarma Komutanlığı Özel Öğrencilerle Buluştu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Jandarmalar, okulda bayrak ve boyama kitabı dağıttı, ekip araçlarını tanıttı ve bomba arama ve yangın tespit köpeklerinin gösterisini gerçekleştirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, özel öğrencilerle bir araya geldi.
Efeler ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden jandarmalar, okulda bayrak ve boyama kitabı dağıttı, ekip araçlarını tanıttı.
Bomba arama ve yangın tespit köpeklerinin gösterisini, öğrenciler ilgiyle izlendi.
Kaynak: AA / Güncel