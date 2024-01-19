Üye Girişi
Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Özel Öğrencilerle Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Jandarmalar, okulda bayrak ve boyama kitabı dağıttı, ekip araçlarını tanıttı ve bomba arama ve yangın tespit köpeklerinin gösterisini gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, özel öğrencilerle bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden jandarmalar, okulda bayrak ve boyama kitabı dağıttı, ekip araçlarını tanıttı.

Bomba arama ve yangın tespit köpeklerinin gösterisini, öğrenciler ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Jandarma Aydın Güvenlik Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title