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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Otobüste Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmada; E.S. isimli şüpheli şahıs Kuşadası ilçesinde seyahat firmasına ait otobüs içerisinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında poşet içerisinde sarılı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, E.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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